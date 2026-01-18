Anderson Talisca: Takım olarak iyi bir form yakaladık

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIM OLARAK İYİ BİR FORM YAKALADIK"

Kendisinin ve takımın hedefininin aynı olduğunu söyleyen Talisca, "Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı." dedi.

Galatasaray ile farkı 1 puana indirdiklerinin altını çize Talisca, "Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.