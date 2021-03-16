Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Andımız okunuşu! Andımız sözleri: "Türküm, doğruyum, çalışkanım!" Öğrenci andı

Andımız ile ilgili Danıştay tarafından alınan karar sonrası, andımız sözleri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2013 yılında kaldırılan Öğrenci Andı, 2018 yılında mahkeme kararıyla geri gelmişti. İşte "Türküm, doğruyum, çalışkanım" diye başlayan "andımız"sözleri

Andımız okunuşu! Andımız sözleri:

Andımız uygulamasının son verilmesine yönelik düzenleme Danıştay kararı ile açıklandı. Andımız kararı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki; andımız nedir? İşte, "andımız" tarihi ve "andımız" sözleri...

ANDIMIZ NEDİR?

Öğrenci andı ya da Andımız, Türkiye ve KKTC'deki ilköğretim okullarında her sabah öğrenciler derse girmeden okutulan ant. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanmış ve 1933 yılında uygulamaya konulmuştur. Daha sonra 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.

2013 yılı Ekim ayında Türkiye'de okullarda andımız okunması uygulamasına son verilmişti.

Türk Eğitim Sendikası'nın uygulamanın sonlandırılmasına dair düzenlemeye ilişkin Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptaline karar verdi.

ANDIMIZ SÖZLERİ

1933

Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

1972

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,
kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Ne mutlu Türküm diyene.

1997

Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
GÜNDEMAK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten son açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Süt sağarken elektrik akımına kapıldı! - Haberler
GÜNDEMSüt sağarken elektrik akımına kapıldı!
Lise mezunu personel alımı başvuruları 2021! Aile Bakanlığı lise mezunu personel alımı başvuru şartları
GÜNDEMLise mezunu personel alımı başvuruları 2021!
Sahte kupon vurgunu... SON DAKİKA: 500 bin liralık vurgun yapan çete çöktü
GÜNDEM'Sahte iddaa' kuponu ile yarım milyonluk vurgun
HES kodu SMS ve E-devlet sorgulama: HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma!
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
DENETİM | Son dakika: 300 bin personelle denetim yapılacak
GÜNDEMİçişleri duyurdu! 300 bin personelle denetim ...
Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? MEB Ziya Selçuk'tan açıklamalar
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Son dakika: Beyoğlu'nda bina çatısı çöktü! - Haberler
GÜNDEMBeyoğlu'nda bina çatısı çöktü!
EVLAT KATİLİ! Son dakika: Çocuğunu öldüren anne için çarpıcı rapor! - Haberler
GÜNDEMÇocuğunu öldüren anne için çarpıcı rapor!