Andoni Iraola: Bu maç tatmin edici oldu

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Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Andoni Iraola, "Bu maç bizim için Fenerbahçe ile oynadığımız mücadeleden farklı olarak tatmin edici bir karşılaşma oldu." dedi.

Nef Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andoni Iraola, kendileri için tatmin edici bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Maçın ilk 10-15 dakikasına çok iyi başlayamadık ama sonra kendi ritmimizi bulduk, top kazanmaya, sahayı kapatmaya başladık. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon bulabildik. Bu maç bizim için Fenerbahçe ile oynadığımız mücadeleden farklı olarak tatmin edici bir karşılaşma oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yaptıkları hatırlatılarak Türk futbolunu nasıl gördüğü sorulan Iraola, "Bizim için LaLiga'da alışık olduğumuz ritimde oynadıklarını söyleyebiliriz. LaLiga'dan alışık olduğumuz bir oyun. İspanya'daki futbol seviyesi gibi yüksek seviyeye alışık olduklarını düşünüyorum. Bu maçta Galatasaray'ın tabii çok fazla rotasyonu vardı, alışık ekiple sahada değillerdi ama nasıl iyi bir takım oldukları belli." ifadelerini kullandı.