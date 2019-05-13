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Andrew Exum: Obama, Esad için Rusya ile görüştü

AA

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Pentagon'da Müsteşar Yardımcısı olan Andrew Exum, 2015 yılında Beşşar Esad rejimi aniden düşmesin diye ABD'nin Rusya ile iş birliği yaptığını söyledi. Exum, "Rusya ile görüşme" konusunda Washington'da kurumlar arasında şüphe olduğunu ancak doğrudan Obama'dan gelen talimatın ardından Moskova ile görüşüldüğünü belirtti. Exum, "Sonuçta Rusya ve partnerleri bu savaşı kazandı. Biz ise kendi çıkarlarımızı önceledik, bunlar İsrail'in güvenliğini temin etmek ve DEAŞ'ı yenmek idi" ifadesini kullandı

ABD

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı olan Andrew Exum, 2015 yılında Beşşar Esad rejiminin aniden düşmesinden endişe eden ABD'nin Rusya ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

AA'nın haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde bir oturuma katılan Exum, Obama döneminde ABD'nin Suriye'ye bakışına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. ABD'nin Suriye'de Esad rejiminin düşmesinden korktuğunu anlatan Exum, özellikle 2015 yılında bu korkunun üst düzeye çıktığını belirtti. Exum, "O dönemde Suriye konusunda Rusya ile iş birliği yapma fikri benim bulunduğum bakanlıkta pek destek bulan bir şey değildi ancak doğrudan Başkan'dan talimat gelince elimizden geleni yaptık. Bu süreç 2015 yılının yazında başladı ve (Pentagon'daki) ofisim bizim Suriye'de 'yıkıcı başarı' diye değerlendirdiğimiz senaryo için kurumlar arası koordinasyona başladı." değerlendirmesini yaptı.

OBAMA, ESAD'İ BELİRSİZLİĞE TERCİH ETMİŞ

Exum, o tarihte Obama'nın, "Esad rejiminin aniden düşmesinin hem Suriye'de tamamen belirsizliğe neden olmasından hem de İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasından" endişe ettiğini kaydetti.

Bu endişeyle Obama'nın, Esad rejimi devrilmesin diye Rusya ile temasa geçilmesi talimatını verdiğini anlatan Exum, günün sonunda Esad'in devrilmediğini ifade etti.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ VE DEAŞ'IN YENİLMESİ

ABD'nin Suriye'de iki ana amacı olduğunu söyleyen Exum, "Sonuçta Rusya ve partnerleri bu savaşı kazandı. Biz ise kendi çıkarlarımızı önceledik, bunlar İsrail'in güvenliğini temin etmek ve DEAŞ'ı yenmek idi." yorumunu yaptı.

Söz konusu görüşmelerin detaylarına girmeyen Exum, o dönemde ABD'nin Rusya ile Suriye konusunda nasıl bir iş birliği içinde olduğunu ortaya koyan ender üst düzey isimlerden biri olarak kayıtlara girdi.

 

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