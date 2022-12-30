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Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

Ünlü sosyal medya fenomeni Andrew Tate gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Çevre aktivisti Greta Thunberg ile ciddi bir tartışma yaşayan Tate, Romanya'da yakalandı. İşte, Andrew Tate ve olay hakkında bilgiler...

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  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    Andrew Tate'ye kötü haber... 36 yaşındaki ünlü kick-boksçu ve iş adamı Tate, cezaevine düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Sosyal meydada günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında gelen olaya dair bilgileri bir araya getirdik...
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    ANDREW TATE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    Çevre aktivisti Greta Thunberg ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate ve kardeşi, Romanya'da gözaltına alındı.

    Reuters'ın haberine göre Tate kardeşlere insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildi.
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    Savcıların açıklamasında ise zanlıların 'kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları' belirtildi.

    Açıklamada zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu bilgisine de yer verildi.
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    Andrew Tate'in sözcüsü tarafından yapılan basın açıklamasında 'Gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları' belirtildi.
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    ANDREW TATE KİMDİR?

    Andrew Tate 1 Aralık 1986 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. Kickboksçu, yorumcu ve iş adamıdır.
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı. Tate, boksa dönüşünü 2020'nin Şubat ayında şu anda ikamet ettiği Romanya'nın Bükreş kentinde yaptı. Tate'in net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar (USD) olduğu tahmin ediliyor.
  • Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?

    15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okudu. Tate, Paul'a 3 milyon dolar teklif etti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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