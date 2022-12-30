Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı. Tate, boksa dönüşünü 2020'nin Şubat ayında şu anda ikamet ettiği Romanya'nın Bükreş kentinde yaptı. Tate'in net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar (USD) olduğu tahmin ediliyor.