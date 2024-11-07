Ange Postecoglou: Hayal kırıklığı yaşadık

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık, golü de attık. Sonra rakip iyi oynadı. Genelde maçların ikinci yarısı kendimizi gösteriyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıdaki bu sonuçtan dolayı böyle bir yenilgi oldu. İlk yarıda istediğimizi gösteremedik. Onlar da biz de Avrupa'da iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

Mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kart gören Will Lankshear hakkında sorulan soruya ise Postecoglou, "Takım için iyi çalışan, tecrübeli bir oyuncu. Bugünkü yaşadıkları dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. Biz de, o da hatalardan öğreneceğiz" diye cevap verdi.

Postecoglou, ilk yarıda çok top kaybettiklerini ifade ederek, "Galatasaray topa daha çok hakim oldu. Bunun bedelini de mağlup olarak ödedik" dedi.