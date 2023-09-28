Angelina Jolie: Anne olmak hayatımı kurtardı

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"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

2016'da ayrıldığı kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen 48 yaşındaki Angelina Jolie, ayrıca "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.