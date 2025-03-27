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        Haberler Magazin Angelina Jolie de olsanız zorluyor - Magazin haberleri

        Angelina Jolie de olsanız zorluyor

        Angelina Jolie, köy hayatı yaşamaya çok yaklaştı. Jolie, uzun zamandır orada yaşamanın planlarını kurduğu Kamboçya'ya yerleşmek için gün sayıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:50
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        Angelina da olsanız zorluyor
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        Utra lüks bir konutlarda da yaşasalar şehir hayatı, başta trafik çilesi olmak üzere birçok nedenden dolayı ünlüler için de bunaltıcı olabiliyor. Ülkemizde son yıllarda birçok ünlü şehir hayatından uzaklaşarak köy hayatı yaşamaya başladı. Örneğin Yılmaz Erdoğan... Yılmaz Erdoğan, 10 yıl önce aldığı kararla Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Düşbelen köyüne yerleşti. Sadece çekimler olduğu zaman, Düşbelen'deki çiftliğinden çıkan Erdoğan, köy hayatının kendisine bir hayli iyi geldiğini söylemişti.Öyle ki çekimleri, köy hayatından mümkün olduğunca uzaklaşmamak için çiftliğinde bir de film platosu kurdu. Şartlar elverdiği sürece çekimleri çiftliğindeki film platosunda gerçekleştiriyor.

        Organik film platosu
        Organik film platosu
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        Köy hayatı yaşamayı hayal eden, hatta bunu planlayan ünlülerden biri de Angelina Jolie... ABD'li ünlü oyuncu, iki yıl önce şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatı yaşamak isteğini dile getirmiş, Kamboçya'ya yerleşmek istediğini belirtmişti. Bu konuda; "Yapabileceğim zaman taşınacağım" demişti. Jolie, son açıklamasında köy hayatı yaşamaya biraz daha yaklaştığını dile getirdi.

        Angelina Jolie, verdiği son röportajda 20 yaşında New York'ta satın aldığı evi, Brad Pitt ile birlikte evlat edindiği çocuklarından Kamboçyalı Maddox Chivan Jolie-Pitt'e hediye etti. Jolie; yaşamını, 18 yaşın altındaki iki çocuğuyla birlikte Los Angeles'ta sürdürüyor.

        6 çocuk annesi olan 49 yaşındaki Angelina Jolie'nin, Kamboçya'ya yerleşip köy hayatı yaşamasına iki yılı kaldı. Jolie, bütün çocuklarının 18 yaşına gelmesinden sonra Kamboçya'ya yerleşeceğini açıkladı. Ünlü oyuncunun çocuklarından 4'ü 18 yaşını geçerken Knox Leon Jolie-Pitt ile Vivienne Marchheline Jolie-Pitt 16 yaşında...

        Güney Asya ülkesi olan Kamboçya'nın nüfusu yaklaşık 18 milyon...

        Angelina Jolie, röportajında; "Büyük bir aileniz olduğunda, onların mahremiyete, huzura ve güvenliğe sahip olmasını istersiniz. Şimdi çocuklarımı büyütmek için bir evim var ancak bazen burası, dünyanın başka yerlerinde gördüğüm insanlık, büyüdüğüm yerdekinden çok farklı. Kamboçya'da daha çok zaman geçireceğim. Aile üyelerimi, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ziyaret edeceğim" dedi.

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        #Angelina Jolie
        #Kamboçya
        #new york
        #Los Angeles
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