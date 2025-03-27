Angelina Jolie de olsanız zorluyor

Utra lüks bir konutlarda da yaşasalar şehir hayatı, başta trafik çilesi olmak üzere birçok nedenden dolayı ünlüler için de bunaltıcı olabiliyor. Ülkemizde son yıllarda birçok ünlü şehir hayatından uzaklaşarak köy hayatı yaşamaya başladı. Örneğin Yılmaz Erdoğan... Yılmaz Erdoğan, 10 yıl önce aldığı kararla Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Düşbelen köyüne yerleşti. Sadece çekimler olduğu zaman, Düşbelen'deki çiftliğinden çıkan Erdoğan, köy hayatının kendisine bir hayli iyi geldiğini söylemişti.Öyle ki çekimleri, köy hayatından mümkün olduğunca uzaklaşmamak için çiftliğinde bir de film platosu kurdu. Şartlar elverdiği sürece çekimleri çiftliğindeki film platosunda gerçekleştiriyor.

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Köy hayatı yaşamayı hayal eden, hatta bunu planlayan ünlülerden biri de Angelina Jolie... ABD'li ünlü oyuncu, iki yıl önce şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatı yaşamak isteğini dile getirmiş, Kamboçya'ya yerleşmek istediğini belirtmişti. Bu konuda; "Yapabileceğim zaman taşınacağım" demişti. Jolie, son açıklamasında köy hayatı yaşamaya biraz daha yaklaştığını dile getirdi.