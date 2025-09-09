Habertürk
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'den 13 yıl sonra aynı poz - magazin haberleri

        Angelina Jolie'den 13 yıl sonra aynı poz

        Angelina Jolie, yeni filmi 'Couture'un Kanada galasında, yıllar önce Oscar gecesinde verdiği pozu hatırlattı

        Giriş: 09.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:31
        13 yıl sonra aynı poz
        2012 Oscar Ödülleri gecesinde Angelina Jolie'nin tek bacağını açığa çıkararak poz vermesi, o yıl pek çok internet şakasına konu olmuştu. Siyah straplez elbisesiyle büyük beğeni toplayan ve hafızalarda hem güzelliği hem de bacak şovuyla yer edinen Jolie, yıllar sonra aynı pozu yineledi.

        2025 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 'Couture' filminin galasına katılan Jolie, kahverengi trençkot tercihiyle dikkat çekti. 50 yaşındaki Oscar'lı yıldız, belden aşağısında düğmesi olmayan paltosunda derin bir yırtmaç oluşturdu.

        Jolie'nin o yırtmaçtan tek bacağı dışarıda kalacak şekilde verdiği poz, 2012 Oscar'ını hatırlattı.

        2012 Oscar kırmızı halısı
        2012 Oscar kırmızı halısı

        Jolie, Fransız korku filmi yönetmeni Alice Winocour'ın çektiği 'Couture' filminde Maxine karakterine hayat verdi. Film, Paris Moda Haftası’nın yoğun temposu sırasında, üç kadının hayatının Paris’te kesişmesini konu alıyor.

        Jolie, filmle ilgili verdiği röportajda, "Çok kişisel bir film gibi hissediyorum. O kadar özel hissettirdi ki, aklımda, film gibi hissettirmeyen tek film bu olsa gerek" ifadesini kullandı.

