        Angelina Jolie ile mahkeme savaşında şimdilik galip olan Brad Pitt - magazin haberleri

        Angelina Jolie ile mahkeme savaşında şimdilik galip olan Brad Pitt

        Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile Fransa'daki şarap bağları konusunda devam eden hukuk mücadelesinde önemli bir zafer kazandı. Mahkeme, Pitt'in talebini kabul etti

        Giriş: 19.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:57
        Brad Pitt, Angelina Jolie ile Fransız şarap bağları konusunda devam eden hukuk mücadelesinde önemli bir zafer kazandı.

        Mahkeme, Pitt'in talebini kabul etti, Jolie'nin evliyken satın aldıkları bağın satışıyla ilgili özel e-postaları ve kısa mesaj kayıtlarını teslim etmesi yönünde karar verdi.

        Brad Pitt tarafı, mahkemeye sunulacak e-postaların, Jolie'nin şarap bağı işletmesindeki payını satma konusundaki gerçek niyetleri hakkında samimiyetsiz davrandığını kanıtlayacağını düşünüyor.

        Angelina Jolie tarafı, mahkemenin kararından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Jolie'nin avukatı Paul Murphy, "Mahkemenin kararı, Angelina Jolie'nin adil yargılanma hakkını temelden zedeliyor. Brad Pitt'in yıllardır onu taciz etme ve kontrol etme çabalarının bir başka tezahürünü temsil ediyor. Temyize başvuracağız" dedi.

        Brad Pitt, Angelina Jolie'ye karşı, 2021'de bağdaki hissesini Rus Stoli Group'a yasa dışı bir şekilde sattığı iddiasıyla dava açmıştı. Pitt, Jolie ile birlikte 2008'de Şato Miraval'ı 28,4 milyon dolara satın aldıklarında, birbirlerine danışmadan hisselerini satmamaya karar verdiklerini iddia etmişti.

        Angelina Jolie'nin kendisinin onayını almadan hissesini sattığını öne süre Brad Pitt, Jolie'nin satış konusundaki yazışmalarını mahkemeye sunmasını istemişti. Pitt, Jolie'den iş menajeri Terry Bird, halkla ilişkiler sorumluları Chloe Dalton ve Arminka Helic'in yanıs sıra iki mali danışmanıyla yaptığı görüşmeleri sunma talebinin mahkemeden kabul görmesiyle, davada büyük bir üstünlük elde etmiş oldu. İddiaya göre Pitt, Jolie'nin 2021'de Stoli Grubu'na satış şartları ile ilgili olarak iş menajeri Terry Bird ile yaptığı görüşmelerin bu davada tartışılan kilit işlem olduğuna inanıyor.

        Angelina Jolie, daha önce, e-postaları ve kısa mesajları mahkemeye sunmak zorunda olmadığını çünkü bunların başkalarıyla hukuki konular hakkında yaptığı görüşmelerle ilgili olduğunu ısrarla belirtmişti. Jolie, Brad Pitt'i avukatlarıyla olan gizli iletişimine müdahale etmekle suçlamıştı.

        2014'te evlenen ve 2019'da ayrılan Jolie ve Pitt çifti, çocuklarını bağ evinde büyütüp aile işini yürütmeyi planlamıştı.

