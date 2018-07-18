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Ancak bu iddialara karşı çıkıp Robert Downey Jr'ın 2005 yılından bu yana evli olduğu karısı Susan ile yuvasını yıkmaya niyeti olmadığını ileri sürenler de var. Onlara göre ünlü oyuncu ile Angelina Jolie, sadece birlikte hazırlayabilecekleri ortak bir proje hakkında konuşmak için sık sık bir araya geliyorlar.