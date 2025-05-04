Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu. 49 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, 'World War Z' filminin yönetmeni Marc Foster'ın yöneteceği komedi filmi 'Anxious People'da başrol oynayacak. Film, Fredrik Backman'ın 2013 tarihli ilk romanı 'A Man Called Ove'dan uyarlandı.

Noel arifesinden bir gün önce geçen bu neşeli komedi, yatırım bankacısı Zara'nın (Jolie) istemeyerek de olsa bir evde bir grup yabancıyla kaynaşmasını ve bir banka soyguncusunun grubu rehin aldığında, kaos ve ortaya çıkan sırlarını anlatıyor.

Film, asla gerçekleşmemiş bir suç, bir banka soyguncusu adayı ve hayal ettiklerinden daha fazla ortak noktaları olduğunu keşfeden sekiz aşırı endişeli yabancıya odaklanıyor.

Angelina Jolie, son yıllarda dram türündeki filmlere ağırlık vermişti. 2021'de 'Eternals' ile Marvel evrenine giriş yaptı, ardından üç yıllık bir oyunculuk molası verdi. Geçen yıl eleştirmenlerden tam not alan biyografik film 'Maria' ile beyazperdeye döndü. Aynı zamanda savaş draması 'Without Blood'ı da yazdı ve yönetti. Jolie, yıllar sonra yeniden komediyle seyirci karşısına çıkacak.