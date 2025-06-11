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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara'nın nişan ya da evlilik bilmecesi

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Zahara'nın nişan ya da evlilik bilmecesi

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in en büyük kızı Zahara, gizemli bir erkekle görüntülendi. Zahara'nın nişanlanmış ya da evlenmiş olabileceğini düşündüren elmas yüzüğü dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:16
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        Zahara'nın evlilik bilmecesi
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        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Zahara, erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta restoran çıkışında görüntülendi. 2022 sonbaharında Atlanta'daki Spelman Üniversitesi'ne kaydolan Zahara, yaz tatili için Los Angeles'ta bulunuyor.

        20 yaşında üniversite öğrencisi, mekân çıkışında otomobile binerken, onun yaşlarında görünen gizemli bir erkek de kadraja girdi.

        Fotoğraflarda ilgi çeken ayrıntı ise Zahara'nın parmağındaki yüzüktü. Yanındaki gizemli erkekle nişanlanmış, hatta evlenmiş olabileceğini düşündüren elmas yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

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        Etiyopya doğumlu Zahara, 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 6 çocuğundan üçüncüsü. 23 yaşındaki Maddox ve 21 yaşındaki Pax gibi Zahara da evlat edinildi. 19 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne ise Jolie-Pitt ikilisinin biyolojik çocukları.

        BABASININ SOYADINI BIRAKTI

        Zahara da kardeşleri Shiloh ve Vivienne gibi, babaları Brad Pitt'in soyadından vazgeçti. Üniversitede katıldığı 'Alpha Kappa Alpha' adlı kız öğrenci birliğinde iki yıl önce konuşma yapan Zahara, kendini tanıtırken, "Benim adım Zahara Marley Jolie" ifadesini kullanmıştı. Zahara'nın 'Jolie-Pitt' şeklinde verilen soyadını 'Jolie' olarak değiştirdiği anlaşılmıştı.

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        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #Zahara
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