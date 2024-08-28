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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'ye Toronto Film Festivali'nden saygı ödülü - Magazin haberleri

        Angelina Jolie'ye Toronto Film Festivali'nden saygı ödülü

        Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, Toronto Film Festivali tarafından saygı ödülüne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:04
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        Angelina Jolie'ye saygı ödülü
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        Oscar'lı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, bu defa saygı ödülüyle onurlandırılacak. 2024 Toronto Film Festivali (TIFF) kapsamında verilen TIFF Saygı Ödülü, bu yıl Jolie'ye verilecek.

        Angelina Jolie, ödülünü, 8 Eylül'de Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak törende alacak.

        Ünlü oyuncu, şehirde aynı zamanda en son yönetmenliğini üstlendiği 'Without Blood' filminin dünya prömiyeri için de bulunacak. Savaş dramı olan film, Alessandro Baricco'nun kitabıyla aynı adı taşıyor.

        Filmin başrollerinde Salma Hayek ve Demián Bechir bulunuyor.

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