Angelina Jolie'ye Toronto Film Festivali'nden saygı ödülü

Oscar'lı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, bu defa saygı ödülüyle onurlandırılacak. 2024 Toronto Film Festivali (TIFF) kapsamında verilen TIFF Saygı Ödülü, bu yıl Jolie'ye verilecek.

Angelina Jolie, ödülünü, 8 Eylül'de Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak törende alacak.