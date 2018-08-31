Angers - Lille maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Lille takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Angers, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lille, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Angers kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Lille sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Angers son haftadaki Guingamp müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lille ise Amiens karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Angers, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Lille ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lille, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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