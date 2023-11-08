Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu' - Magazin haberleri

        Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu'

        Geçtiğimiz nisan ayında '23' adlı albümünü yayımlayan Anıl Piyancı, ağustos ayında da 'Palm Trap' isimli EP'sini sevenleriyle buluşturmuştu. Piyancı, şimdilerde 'Çare Yok Mu'yu dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anıl Piyancı'nın 'Çare Yok Mu' adlı parçasının sözlerinde kendi imzası bulunuyor. Şarkının bestesi yine Piyancı ve FOX XS imzası taşıyor.

        'Çare Yok Mu'nun aranjesinde ise NɆGRØ, FOX XS, Ufuk Kevser yer alıyor.

        Şarkı, 10 Kasım'da sevenleriyle buluşacak.

        Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli
        Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli
        Anıl Piyancı'dan 'İzmir'
        Anıl Piyancı'dan 'İzmir'
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anıl Piyancı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!