Anıları ölümsüzleştiren, yapay zeka destekli dijital anma platformu simmortals

Teknoloji artık en derin insan duygularına da dokunuyor. Türk girişimciler tarafından geliştirilen SimmortalS, kaybettikleri sevdiklerinin hatıralarını nesiller boyu yaşatmak isteyen bireyler ve aileler için tasarlandı. Yapay zekâ destekli platform, anıları yalnızca saklamakla yetinmiyor; onları etkileşimli, kişiselleştirilebilir ve erişilebilir bir dijital hafızaya dönüştürüyor. Klasik anma ritüellerini dijital çağa uyarlayan SimmortalS, yas sürecini teknolojiyle daha anlamlı ve kalıcı hale getiriyor.

YAPAY ZEKA İLE ANILAR CANLANIYOR

SimmortalS.com üzerinden üye olan kullanıcılar, kaybettikleri kişiler için özel hatıra sayfaları oluşturabiliyor. Platformun sunduğu başlıca özellikler şöyle:

Fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve yazılı anıların güvenli saklanması,

Yapay zekâ desteğiyle fotoğraflara hareketli animasyon eklenmesi,

Kapsamlı yaşam öyküsü zaman çizelgeleri hazırlanması,

Sayfa tasarımlarına arka plan müziği ve özel çerçeveler eklenmesi,

Taziye mesajlarının paylaşılması.

Bu özellikler sayesinde platform, basit bir arşiv olmanın ötesinde duygusal bir bağ kurma ve hatırlama alanı haline geliyor.