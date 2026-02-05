Anıları ölümsüzleştiren, yapay zeka destekli dijital anma platformu simmortals
Türkiye'den çıkan yepyeni bir yapay zeka platformu SimmortalS hatıraları ölümsüzleştirme hedefiyle hayata geçiriliyor. Kaybettikleri sevdiklerinin fotoğraflarını, videolarını, seslerini ve anılarını yapay zekâ gücüyle canlandıran, nesiller boyu güvenli bir şekilde saklayan ve paylaşan dijital anma platform erişime açıldı. "Saygı teknolojisi" sloganıyla tasarlanan bu yeni platform, yas sürecini teknolojiyle buluşturarak "Herkes hatırlanmaya değer" mottosunu gerçeğe dönüştürüyor. Fiziksel mezar ziyaretlerini bile QR kodla dijital hafızaya bağlayan SimmortalS, Türkiye'de bir ilk olarak karşımıza çıkıyor
Teknoloji artık en derin insan duygularına da dokunuyor. Türk girişimciler tarafından geliştirilen SimmortalS, kaybettikleri sevdiklerinin hatıralarını nesiller boyu yaşatmak isteyen bireyler ve aileler için tasarlandı. Yapay zekâ destekli platform, anıları yalnızca saklamakla yetinmiyor; onları etkileşimli, kişiselleştirilebilir ve erişilebilir bir dijital hafızaya dönüştürüyor. Klasik anma ritüellerini dijital çağa uyarlayan SimmortalS, yas sürecini teknolojiyle daha anlamlı ve kalıcı hale getiriyor.
YAPAY ZEKA İLE ANILAR CANLANIYOR
SimmortalS.com üzerinden üye olan kullanıcılar, kaybettikleri kişiler için özel hatıra sayfaları oluşturabiliyor. Platformun sunduğu başlıca özellikler şöyle:
Bu özellikler sayesinde platform, basit bir arşiv olmanın ötesinde duygusal bir bağ kurma ve hatırlama alanı haline geliyor.
FİZİKSEL VE DİJİTAL ANMAYI BİRLEŞTİREN SIMMTAG
Platformun en yenilikçi özelliklerinden biri SimmTag QR kod uygulaması. Mezar taşlarına yerleştirilen bu QR kodlar sayesinde ziyaretçiler anında dijital hatıra sayfasına yönlendiriliyor. Böylece geleneksel mezar ziyareti, dijital anma deneyimiyle bütünleşiyor. Konum teknolojileri ve sosyal fayda odaklı yaklaşımları da entegre eden SimmortalS, hatırlama süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor.
“TÜRKİYE’DEN DOĞDU, EVRENSEL İHTİYAÇA YANIT VERİYOR”
SimmortalS’ın fikir annesi ve kurucu ortağı Rahel Saranga, platformun çıkış amacını şöyle özetliyor:
“Herkes hatırlanmak ister, herkes hatırlanmaya değer. Kayıp ve yas gibi insani deneyimler dijital dünyada yeterince yer bulamıyordu. Hatıraları, bağları ve değerleri geleceğe taşımak için insan odaklı bir teknolojiye ihtiyaç vardı. Bu nedenle SimmortalS’ı geliştirdik.”Saranga, platformun güvenli altyapısı ve yapay zekâ çözümleriyle kullanıcılara anıları üzerinde tam kontrol sunduğunu belirterek, “Uzun vadeli kalıcı bir dijital hafıza alanı sunuyoruz. Türkiye’de doğan bu girişimi, farklı kültürlerdeki evrensel hatırlama ihtiyacına yanıt verecek küresel bir ağa dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.SimmortalS, teknolojinin duyguları yok etmek yerine onları koruduğunu ve güçlendirdiğini gösteriyor. Hatıralar artık silinmiyor; yapay zekâ ile canlanıyor, QR kodlarla erişiliyor ve gelecek nesillere güvenle aktarılıyor. Dijital anma çağı Türkiye’den başladı.