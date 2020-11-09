10 Kasım 09.05’te Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin dört bir yanında anılıyor. 10 Kasım anma töreni dahilinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Anıtkabir ziyaret saatleri 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 10 Kasım gibi Türk tarihinde önemli bir yeri olan günlerde değişiklik gösterebiliyor.

ANITKABİR ÇALIŞMA SAATLERİ

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER AÇILIŞ KAPANIŞ 01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.