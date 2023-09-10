Anız dumanı facia getirdi! TEM'de 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Edirne'de anız dumanı TEM'de faciaya yol açtı. 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. (Fotoğraf: AA)
AA'nın haberine göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. (Fotoğraf: AA)
Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. (Fotoğraf: AA)
Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (Fotoğraf: AA)
Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. (Fotoğraf: AA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)