Miss Germany organizasyonunun belirlediği yeni güzellik yarışması kriterleri, ‘Aile ve Ev’, ‘Seyahat ve Doğa’, ‘Aktivite ve Sağlık’, ‘Bakım ve Güzellik’, ‘Yaratıcılık ve Girişimci Ruh’, ‘Tarz ve Moda’, ‘Yemek Kültürü’ ve ‘Sosyal Angajman’ oldu.