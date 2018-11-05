Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Endonezya'da 7 Kasım'da başlayacak Indo Defence Fuarı'nda boy gösterecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenecek Indo Defence Fuarı'na katılacak.

Daha önce Endonezya'da görüşmeler yapan TUSAŞ, bu kez Türk mühendislerince tasarlanarak üretilen insansız hava aracı (İHA) Anka'nın birebir benzetimli maketini fuarda sergileyecek. Fuar vesilesiyle bölgede başlattığı faaliyetlerini pekiştiren adımlar atacak olan şirket, Tayland, Tayvan, Filipinler, Brunei, Singapur ve Malezya'yı da içine alan bölgedeki iddiasını somutlaştıracak.

Bu yıl Anka başta olmak üzere tüm ürünleri kapsayacak nitelikte Türkiye-Endonezya İş Birliği Günleri düzenleyen TUSAŞ, bu ülkeyi ihtiyaç duyduğu uydu kontrollü, orta irtifa uzun havada kalışlı Anka ile buluşturmak istiyor. Şirket, bölge ülkeleri ve Endonezya'da, üniversiteler de dahil olmak üzere savunma ve havacılık alanındaki ikili iş birliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.





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