        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Ankara 1979' Beverly Hills Film Festivali’nde yarışıyor

        'Ankara 1979' Beverly Hills Film Festivali’nde yarışıyor

        Can Karayalçın'ın yazıp yönettiği, Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde yer aldığı "Ankara 1979" adlı kısa film ABD'nin prestijli bağımsız film festivallerinden 26. Beverly Hills Film Festivali'nde yarışmaya hak kazandı

        Giriş: 17.03.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Can Karayalçın’ın senaryosunu yazıp yönettiği ve görüntü yönetmenliğini üstlendiği kısa filmi “Ankara 1979” her yıl 50 binden fazla sinema severin katıldığı ABD’nin en prestijli bağımsız film festivallerinden 26. Beverly Hills Film Festivali’nde yarışmaya hak kazandı.

        12–19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde dünyanın dört bir yanından gelen filmlerle yarışacak "Ankara 1979"un başrollerinde Bennu Yıldırımlar ve Enes Has paylaşırken kadroda, Altan Gördüm ve Berke Gündem de yer alıyor.

        Karayalçın’ın aile geçmişinden ilham alan film, 1970’lerin sonunda Ankara’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin hikâyesi üzerinden dönemin zorlayıcı atmosferini ve anne ile oğul arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

        Genç yönetmen filimle ilgili şunları söylüyor: “Ankara 1979, ailemin yaşadığı deneyimlerden ve kuşaklar boyunca aktarılan hikâyelerden beslenen kişisel bir yüzleşme. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurarken sessizliğin ve küçük direnişlerin gücünü hatırlatmak istedim.”

        Filmin müziği, Netflix yapımı Wednesday dizisi için yaptığı aranjmanla Grammy Ödülü'ne aday olan ünlü Türk besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz'ün imzasını taşıyor.

        Filmin gösterimi, Hollywood’un sembollerinden olan ve geçtiğimiz günlerde TimeOut’un global edisyonu tarafından dünyanın en iyi sineması seçilen Chinese Theatre’da yapılacak.

