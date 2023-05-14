Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara 2. seçim bölgesi neresi? İşte Ankara 2. bölgede kalan ilçeler

Türkiye'de genel seçim dönemi gelip çatınca vatandaşların seçime dair aramaları da hız kazandı. Ankara'da oturan ve oy kullanacak milyonlarca kişi Ankara 2. bölgenin neresi ve hangi ilçeler olduğunu merak ediyor. Peki, Ankara 2. bölge neresi ve 2. bölgede hangi ilçeler yer alıyor? İşte, Ankara 2. seçim bölgesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ankara 2. bölge neresi, hangi ilçeler? Ankara 2. bölgede yer alan ilçeler!

    Vatandaşlar tarafından Ankara seçim bölgeleri araştırılıyor. Ankara 2. bölgede oy kullanacaklar 2. bölgenin nerede olduğunu ve hangi ilçeleri kapsadığını araştırıyor. Peki, Ankara 2. bölge neresi ve 2. bölge ilçeleri hangisi? İşte, Ankara 2. bölgeye dair tüm detaylar...
  • Ankara 2. bölge neresi, hangi ilçeler? Ankara 2. bölgede yer alan ilçeler!

    ANKARA 1. BÖLGEDE HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?

    Bala

    Çankaya

    Elmadağ

    Evren

    Gölbaşı

    Haymana

    Mamak

    Polatlı

    Şereflikoçhisar
  • Ankara 2. bölge neresi, hangi ilçeler? Ankara 2. bölgede yer alan ilçeler!

    ANKARA 2. BÖLGEDE HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?

    Akyurt

    Altındağ

    Çamlıdere

    Çubuk

    Güdül

    Kahramankazan

    Kalecik

    Keçiören

    Kızılcahamam

    Pursaklar
  • Ankara 2. bölge neresi, hangi ilçeler? Ankara 2. bölgede yer alan ilçeler!

    ANKARA 3. BÖLGEDE HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?

    Ayaş

    Beypazarı

    Etimesgut

    Nallıhan

    Sincan

    Yenimahalle

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.