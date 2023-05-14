Vatandaşlar tarafından Ankara seçim bölgeleri araştırılıyor. Ankara 2. bölgede oy kullanacaklar 2. bölgenin nerede olduğunu ve hangi ilçeleri kapsadığını araştırıyor. Peki, Ankara 2. bölge neresi ve 2. bölge ilçeleri hangisi? İşte, Ankara 2. bölgeye dair tüm detaylar...