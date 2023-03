HABERTURK.COM

Ankara ve Aksaray şehirleri İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. İki il için sınır komşusu diyebiliriz. Birbirlerine oldukça yakın olan bu iki merkezi şehir ulaşım yönünden de pek çok seçeneğe sahiptir. Ankara Aksaray arası kaç km, Ankara Aksaray arası kaç saat, Aksaray Ankara arası arabayla kaç saat sürüyor, Aksaray Ankara otobüsle kaç saat sürüyor, Aksaray Ankara arası uçakla kaç saat sürüyor? Bu işi şehir arasında bir seyahat hazırlığındaysanız bu gibi sorular kafanıza takılabilir. Gelin bu soruları sizlerle beraber cevaplayalım.

Ankara Aksaray Arası Kaç Km?

Bu işi şehir otobüs rotasyonları için son derece merkezi bir konumdadır. Bu sebeple en iyi alternatif olarak karşımıza karayolları ile ulaşım sağlamak çıkmaktadır. Ankara ile Aksaray arasındaki mesafe ortalama 230 kilometredir. Dilerseniz Ankara üzerinden önce Nevşehir’e uçuş sağlayarak Nevşehir’den Aksaray’a karayolunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Ankara Nevşehir arası toplam mesafe ise 202 kilometredir.

Ankara Aksaray Arası Kaç Saat?

Ankara ile Aksaray arasındaki ulaşımın kaç saatte tamamlandığı en çok sorulan sorulardan biridir. İki i son derece yakın konumda bulunduğundan dolayı ulaşım kolaydır. Şayet özel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız 2 saat 30 dakikada bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabii bu yapacağınız hıza da bağlı olarak şekillenmektedir. Hava yolumu ulaşımı ise aktarmalı olarak gerçekleştiğinden ve Aksaray ilimizin kendine ait bir havalimanı bulunmadığından dolayı süre daha da uzayabilmektedir. Otobüsle bölgeye ulaşım 3 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

Aksaray Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kişisel aracımızla seyahat etmek hem konfor hem de zaman tasarrufu olarak daha ön plana çıkmaktadır. Dilerseniz araç kiralayarak da seyahatinizi tamamlayabilirsiniz. Özellikle çoğu zaman çocuklu aileler için araçlar daha güvenli olmaktadır. Bölgeye şahsi aracınızla 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aksaray Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında aktif olarak taşımacılık yapan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Özellikle iki şehrin yakın konumda bulunması karayolu taşımacılığının önünü açmıştır. As Adana Seyahat, Metro Turizm, Mersin Seyahat, Ben Turizm, Astor Seyahat, Gülaras Turizm, Kamil Koç, Mersin Nur Turizm, Adıyaman Ünal Turizm, Seç Turizm, Jet Turizm, Has Karayolu Turizm, Yeni Aksaray Turizm ve Hatay Gökbey Seyahat iki şehir arasına sefer düzenleyen başlıca otobüs firmalarıdır. Otobüs firmalarının her birinin kendine has rotasyonları vardır. Ayrıca yerleşim alanlarında durur ve mola verirler. Bu sebeple varış saatlerinde farklılıklar olabilmektedir. Ortalama bir süreden bahsedersek Aksaray üzerinden Ankara’ya 3 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aksaray Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Aksaray şehrimizde havalimanı bulunmamaktadır. Bu sebeple uçuşlar şehre yakın yerde konumlanan havalimanından sağlanmaktadır. Aksaray’a en yakın havalimanı Nevşehir Kapadokya Havalimanı’dır. Dolayısıyla Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden önce İstanbul Havalimanı’na ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’na aktarma yapılır. Buradan da bekleme süresine bağlı olarak Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na uçuş sağlanır. Nevşehir üzerinden Aksaray’a ise ortalama 1 saatte karayolu ile ulaşım sağlanır. İki şehir arasında aktarmalı olarak uçuş gerçekleşir. Aksaray Ankara arası ortalama olarak 3 saat 25 dakika kadar sürmektedir. Bu saat aralığı aktarmayı bekleme süresine göre farklılık göstermektedir.