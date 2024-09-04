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        Ankara Büyükşehir 'den ilkokula başlayan çocuklara kıyafet desteği

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilkokula başlayan çocukları için okul kıyafeti desteğinde bulundu. Toplam 10 milyon 166 bin lira giysi desteği ödemesi yapılırken, ayrıca 119 bin 428 çocuğa 108 milyon 412 bin 750 liralık kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:00
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına özel yeni bir destek projesini hayata geçirdi.

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        Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelerin okula giden çocukları için her yıl yapılan kırtasiye desteğine ek olarak bu yıl ilkokula başlayacak çocuklar için okul kıyafeti desteği de verildi.

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        Sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılmak üzere Başkent Karta yatırılan 1000 liralık destek ödemesinden ilk aşamada 10 bin 166 öğrenci yararlandı.

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        Toplam 10 milyon 166 bin lira giysi desteği ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 liralık kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.

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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yaptıkları yardımlarla çocukların eğitim yolculuğuna omuz verdiklerini bildirdi.

        #yerel haberler
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #eğitim
        #destek
        #ilkokul
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