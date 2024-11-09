Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da başlıyor

Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor. "Caz Enerjisi" temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, başkentin farklı mekânında caz enerjisini Başkent’e yayacak.

Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Ankaralılara sanat ve müzikle dolu 10 gün yaşatacak festival, uluslararası misafirleri de ağırlayacak. Dünyadan pek çok sanatçının da performans sergileyeceği festival, katılımcılara zengin bir program sunacak.

Caz enerjisini Başkent’e yayacak Ankara’nın en büyük festivalleri arasında yer alan ve her yıl 10 bini aşkın izleyiciye ulaşan festival aralarında Ankara HiltonSA, CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm’s Bistro, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin de yer aldığı mekanlarda gerçekleştirilecek. 2 eğitim programı ve bir sergi de yer alıyor

Festivalde iki eğitim programı ve bir sergi yer alacak. “Sibel Köse ile Caz Vokal Masterclass” ile Goethe Institut destekleri ile festivale katılan Jarrah Dhyan’ın gerçekleştireceği “Caz Atölyesi Jarrah Dhyan- Modern Jazz Composition Techniques”, katılımcılarla buluşacak. Fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin’in kadrajından “Caz Fotoğrafları” sergisi festival kapsamında gezilebilirken, yıllardır Ankara Caz Festivali’nin fotoğraf ortağı Dijital Akademi sahibi Melih Özbek ile de bir etkinlik gerçekleşecek. Kasım’da Ankara’nın genç cazcıların ve caz enerjisini yükselten sanatçıların başkenti olacağını ifade eden Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, festival ile ilgili şunları söyledi; “Ankara Caz Festivali, havaların iyice soğumaya başladığı sonbaharın hüznünü azaltmak, yeniden doğmak üzere uykuya dalan doğayı biraz gençleştirmek üzere hazırlanıyor. Dostlarımızla buluşup, salonları doldurup dünyanın birçok ülkesinden gelecek genç caz sanatçılarına alkışlarımızla destek olma zamanı yaklaşıyor. Bu yıl #cazenerjisi teması ile şekillenen festivalde ülkemizin önemli caz sanatçılarını değişik projeleri ile ağırlayacağız. 20 Kasım’da başlayacak festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanatçıları konuk edeceğiz.”

Festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. 28. Uluslararası Ankara Caz Festivali Programı: Kerem Görsev 20 Kasım 2024 Çarşamba – Ankara HiltonSA 19:00 – Basın Açılışı ve Plaket Töreni 20:30 – Kerem Görsev Trio 21 Kasım 2024 Perşembe – ODTÜ Mimarlık Amfisi 19:00 – ODTÜ Caz Topluluğu | Mama’s Big Band 22 Kasım 2024 Cuma – Türk Amerikan Derneği 19:30 – Aykut Uslutekin Fotoğraf Sergisi | Melih Özbek ile Caz Fotografları Söyleşisi

20:30 – Bora Çeliker Trio 23 Kasım 2024 Cumartesi – Samm’s Bistro 20:30 – Hakan Başar Trio 24 Kasım 2024 Pazar – Last Penny Büklüm 20:30 – AVA Trio REKLAM 25 Kasım 2024 Pazartesi – Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları 20:30 – Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası | Jean-Loup Longnon 26 Kasım 2024 Salı – Hacettepe Üniversitesi 15:30 – Masterclass | Sibel Köse ile Caz Vokal

18:00 – Hacettepe Akademik Caz Trio | Burcu Say 27 Kasım 2024 Çarşamba – CP Ankara Hotel 20:30 – Sibel Köse, Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz | Janusz Szprot Anma Konseri 28 Kasım 2024 Perşembe – Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 14:00 – Caz Atölyesi | Jarrah Dhyan - Modern Jazz Composition Techniques 15:00 - MGÜ Öğrenci Grubu "Melis&Echo" Dinletisi 28 Kasım 2024 Perşembe – Last Penny Büklüm