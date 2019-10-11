Ankara Cuma namazı saat kaçta? Sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi konusunu, "Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür" olarak belirledi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 11 Ekim Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ- 11 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12:41'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11 Ekim 2019 Cuma 05:24 06:47 12:41 15:50 18:24 19:42 12 Ekim 2019 Cumartesi 05:25 06:48 12:40 15:49 18:22 19:40 13 Ekim 2019 Pazar 05:26 06:49 12:40 15:48 18:21 19:38 14 Ekim 2019 Pazartesi 05:27 06:50 12:40 15:47 18:19 19:37 15 Ekim 2019 Salı 05:28 06:51 12:40 15:46 18:18 19:36 16 Ekim 2019 Çarşamba 05:29 06:52 12:39 15:45 18:16 19:34 17 Ekim 2019 Perşembe 05:30 06:53 12:39 15:43 18:15 19:33

GÜNÜN AYETİ

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. (A'la, 86/14-15)

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun

GÜNÜN DUASI

Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.