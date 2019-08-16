Ankara Cuma namazı saat kaçta? Sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu, "Güvenli Bir Hayat İçin Afetlere Hazır Olalım" olarak belirledi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 16 Ağustos Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 16 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12:58 'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Ağustos 2019 Cuma 04:19 05:54 12:58 16:46 19:52 21:21 17 Ağustos 2019 Cumartesi 04:21 05:55 12:58 16:45 19:51 21:19 18 Ağustos 2019 Pazar 04:22 05:56 12:58 16:45 19:50 21:17 19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:23 05:57 12:57 16:44 19:48 21:15 20 Ağustos 2019 Salı 04:25 05:57 12:57 16:43 19:47 21:13 21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:26 05:58 12:57 16:43 19:46 21:12 22 Ağustos 2019 Perşembe 04:27 05:59 12:57 16:42 19:44 21:10

GÜNÜN AYETİ:

ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ;

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.

(Muhammed,7)​

GÜNÜN HADİSİ:

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.”

(Müslim)

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.