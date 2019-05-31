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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ankara Cuma namazı saat kaçta? 31 Mayıs Diyanet Ankara Cuma namaz vakti

Ankara Cuma namaz saati, Ankara Kocatepe Cami ve diğer camilerde cuma namazını eda edecek vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki tüm camilerde okunması için yayınlandığı Cuma hutbesinde, "Kadir Gecesi: Kuran ile Şereflenen Gece" konusu işlendi. 31 Mayıs Ankara Cuma namazı saati...

Ankara cuma saati

Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 31 Mayıs Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 31 MAYIS

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 31 Mayıs Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saati: 12.51

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
31 Mayıs 2019 Cuma03:2505:1612:5116:4820:1721:59
01 Haziran 2019 Cumartesi03:2405:1512:5116:4820:1722:00
02 Haziran 2019 Pazar03:2305:1512:5116:4820:1822:02
03 Haziran 2019 Pazartesi03:2205:1512:5216:4820:1922:03
04 Haziran 2019 Salı03:2205:1412:5216:4920:2022:04
05 Haziran 2019 Çarşamba03:2105:1412:5216:4920:2022:05
06 Haziran 2019 Perşembe03:2005:1412:5216:4920:2122:06

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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