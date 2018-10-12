Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.43'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 12 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.41'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 12 Ekim 2018 Cuma 05:26 06:48 12:41 15:49 18:22 19:40 13 Ekim 2018 Cumartesi 05:27 06:49 12:41 15:48 18:21 19:38 14 Ekim 2018 Pazar 05:28 06:51 12:41 15:47 18:19 19:37 15 Ekim 2018 Pazartesi 05:29 06:52 12:41 15:45 18:18 19:35 16 Ekim 2018 Salı 05:30 06:53 12:40 15:44 18:16 19:34 17 Ekim 2018 Çarşamba 05:31 06:54 12:40 15:43 18:15 19:32 18 Ekim 2018 Perşembe 05:32 06:55 12:40 15:42 18:13 19:31

GÜNÜN AYETİ

Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. (Lokmân, 31/10)

GÜNÜN HADİSİ

Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor: “Allah Resûlü (sav) omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: ‘Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol! " (Buhârî, Rikâk, 3)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizleri Cehennem azabından koru.

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