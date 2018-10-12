Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.43'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 12 EKİM
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.41'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|12 Ekim 2018 Cuma
|05:26
|06:48
|12:41
|15:49
|18:22
|19:40
|13 Ekim 2018 Cumartesi
|05:27
|06:49
|12:41
|15:48
|18:21
|19:38
|14 Ekim 2018 Pazar
|05:28
|06:51
|12:41
|15:47
|18:19
|19:37
|15 Ekim 2018 Pazartesi
|05:29
|06:52
|12:41
|15:45
|18:18
|19:35
|16 Ekim 2018 Salı
|05:30
|06:53
|12:40
|15:44
|18:16
|19:34
|17 Ekim 2018 Çarşamba
|05:31
|06:54
|12:40
|15:43
|18:15
|19:32
|18 Ekim 2018 Perşembe
|05:32
|06:55
|12:40
|15:42
|18:13
|19:31
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Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. (Lokmân, 31/10)
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Abdullah b. Ömer (ra) anlatıyor: “Allah Resûlü (sav) omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: ‘Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol! " (Buhârî, Rikâk, 3)
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Allah’ım! Bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizleri Cehennem azabından koru. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ