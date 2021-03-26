Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bu hafta Ankara il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazını kılacaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki cuma saati öncesinde Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camileri başta olmak üzere Ankara'da cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar yapıldı.
Peki, Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ankara cuma saati...
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 MART
Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte eda ediliyor. Her ilde ise namaz vakitleri ilin coğrafi konumuna göre değişiyor. Ankara öğle ezanı saati diğer illerde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Buna göre 19 Mart Ankara öğle ezanı saati yani Ankara cuma saati 12.59 olarak tespit edildi.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|26 Mart 2021 Cuma
|05:11
|06:36
|12:59
|16:28
|19:13
|20:32
|27 Mart 2021 Cumartesi
|05:09
|06:34
|12:59
|16:29
|19:14
|20:33
|28 Mart 2021 Pazar
|05:07
|06:32
|12:59
|16:29
|19:15
|20:35
|29 Mart 2021 Pazartesi
|05:06
|06:31
|12:58
|16:30
|19:16
|20:36
|30 Mart 2021 Salı
|05:04
|06:29
|12:58
|16:30
|19:17
|20:37
|31 Mart 2021 Çarşamba
|05:02
|06:28
|12:58
|16:31
|19:18
|20:38
|01 Nisan 2021 Perşembe
|05:00
|06:26
|12:58
|16:31
|19:19
|20:39
Cuma namazı kaç rekâttır?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
YORUMLAR