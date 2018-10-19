Ankara Cuma saati ya da Ankara 19 Ekim öğle namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma vakti öncesi cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Peki; Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte 19 Ekim Ankara Cuma namazı saati ve Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri....

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip vatandaşlar tarafından Diyanet'in resmi internet sitesinden paylaşıldı. Öte yandan Cuma namazı saati öncesi Ankara il genelinde cami ve mescitlerde tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte Ankara Cuma namazı saati...

Ankara Cuma namazı saati 19 Ekim: 12.40

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Ekim 2018 Cuma 05:33 06:56 12:40 15:41 18:12 19:30 20 Ekim 2018 Cumartesi 05:34 06:57 12:40 15:40 18:10 19:28 21 Ekim 2018 Pazar 05:35 06:58 12:39 15:39 18:09 19:27 22 Ekim 2018 Pazartesi 05:36 06:59 12:39 15:38 18:07 19:26 23 Ekim 2018 Salı 05:37 07:00 12:39 15:37 18:06 19:24 24 Ekim 2018 Çarşamba 05:38 07:01 12:39 15:36 18:05 19:23 25 Ekim 2018 Perşembe 05:39 07:02 12:39 15:35 18:03 19:22

CUMA NMAZI KILMAKLA KİMLER YÜKÜMLÜ?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.



Hz. Peygamber, “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” buyurmuştur (Ebu Davud, Salat, 216; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4/65; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246).



Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün alimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l- Hümam, Fethu’l-Kadir, II, 32; Nevevi, el-Mecmu, IV, 349; İbn Kudame, el-Muğni, II, 193).



Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

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