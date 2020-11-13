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Ankara Cuma namazı vakti 13 Kasım 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta? Diyanet Ankara namaz vakti

Ankara Cuma saati müslüman vatandaşların gündeminde. Bugün Ankaralı vatandaşlar seccadeleri ile birlikte cami ve mescitler de sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazlarını eda edecek. İşte, 13 Kasım 2020 Ankara Cuma saati haberimizde...

Ankara Cuma namazı vakti 13 Kasım 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta? Diyanet Ankara namaz vakti

Ankara cuma namazı saati kaçta? Sorusu Ankaralı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca müslüman cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara cuma namaz vaktini resmi internet sayfasında yayınladı. İşte 13 Kasım Ankara cuma saati

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 13 KASIM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12:38'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13 Kasım 2020 Cuma05:5807:2412:3815:1717:4119:02
14 Kasım 2020 Cumartesi05:5907:2612:3815:1717:4119:02
15 Kasım 2020 Pazar06:0007:2712:3815:1617:4019:01
16 Kasım 2020 Pazartesi06:0107:2812:3815:1517:3919:00
17 Kasım 2020 Salı06:0207:2912:3915:1517:3819:00
18 Kasım 2020 Çarşamba06:0307:3012:3915:1417:3718:59
19 Kasım 2020 Perşembe06:0407:3112:3915:1417:3718:59

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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