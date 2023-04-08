Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.

Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basında yer alan “ODTÜ’de 28 Şubat Rüzgarı! Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi “ başlıklı haber içeriğinde sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından; çevrimiçi yapılacak olan sınavda “ kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek” uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamaları istendiğine yönelik haber yapılması üzerine TCK 122 maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/8488 sayılı dosyası ile re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..