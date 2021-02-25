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Ankara'da ’29. Senesinde Hocali Soykırımının Düşündürdükleri’ başlıklı sergi ve paneli gerçekleştirildi

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Azerbaycan Devlet Diaspora komitesi tarafından ortaklaşa '29. Senesinde Hocali Soykırımının Düşündürdükleri' başlıklı sergi ve paneli Ankara’da Pandemi kurallarına uygun olarak düzenledi

Ankara'da ’29. Senesinde Hocali Soykırımının Düşündürdükleri’ başlıklı sergi ve paneli gerçekleştirildi
HABERTURK.COM

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ’29. Senesinde Hocali Soykırımının Düşündürdükleri’ başlıklı toplantıya; panelist Baghdad Amreyev (Türk Konseyi Genel Sekreteri),Yavuz Selim Kıran (T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı),Valeh Hacıyev (Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı),Prof.Dr Aygün Attar (Türkiye – Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi),Hazar İbrahim (Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi) yanı sıra Abzal Saparbekuly (Kazakistan Türkiye Büyükelçisi),Aygün Aliyev (Türkiye Azerbaycan İş Adamları Platformu Genel Sekreteri),Metin Işık ( 20. Dönem Milletvekili ve İkinci Yüzyıl Dernek Başkanı),Ensar Aytekin (CHP Balıkesir Milletvekili ),Hüseyin Kocabıyık ( 25 -26. Dönem Milletvekili),Prof. Dr. Necdet Ünüvar ( Ankara Üniversitesi Rektörü ),Turgut Altınok (Keçiören Belediye Başkanı) Selçuk Akat (Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı),İbrahim Sancı (Asya Tarım Yönetim Kurulu Başkanı),Sait Yusuf (YTB Başkan Yardımcısı),Asag Hacıyev (KEİPA Genel Sekreteri),Elçin Gafarlı (TÜRKSOY Genel Sekreteri),Abbas Bozyel (21. Dönem Milletvekili),Kamil Salduz (Kars Ardahan Iğdır VAKFI Başkanı),Nafer Çapar (BPR Strategic Event Yönetim Kurulu Başkanı) ve Pandemi kurallarına uygun olarak yoğun davetli katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN MİLLİ MARŞLARI OKUNDU

TRT Spikeri Oya Eren’in sunduğu, Aygün Attar’ın moderatörlük yaptığı panel, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okunarak, Hocalı Katliamını anlatan slayt gösterimi ile başladı. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz dualarla yad edilerek anıldı. İki ülkenin dostluk ve işbirliğinin bölgeye verdiği güven ve huzur vurgulandığı panelde; Tar dinletisi sergileyen sanatçı Elçin Hetemli konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

SILA HASRETİNE SON VERİLEN KARABAĞ VURGUSU

Hocali katliamı ile birlikte Azerbaycan ve Türk soydaşlarımıza yönelik planlı ve organize baskıların bölgeye etkileri değerlendirilerek, Karabağ ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı ve işgal altında bulunan toprakların, sıla hasretine son verilerek kurtarılmasının önemi vurgulandı. Panelde organizasyona sponsorluk desteği sunan BPR Strategic Event Yönetim Kurulu Başkanı Nafer Çapar’a plaket sunuldu.

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