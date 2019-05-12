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Ankara'da 5 katlı apartmanın çatısı yandı

DHA

Ankara'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı

Ankara

Yangın, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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