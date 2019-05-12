Yangın, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı.



Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.