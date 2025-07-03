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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:39 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:39
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        5 katlı binanın çatısında yangın
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        Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

        Çatıdaki alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bina kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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