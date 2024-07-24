Ankara'da asansör boşluğuna düşen stajyer öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatta stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencisi, 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
Ankara'da inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; olay, Çubuk ilçesi Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
6. KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Bir inşaatta stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencisi A.K. (15), inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.