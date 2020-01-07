Ankara'da bugün okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı Ankaralı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte Ankara Valisi'nden son dakika kar tatil açıklaması...

ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? - 7 OCAK 2020

Ankara'da bugün okullar tatil mi? sorusunun cevabını Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı duyuruda açıkladı; "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." dedi.

Vasip Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ANKARA HAVA DURUMU 7 OCAK 2020