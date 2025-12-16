Habertürk
        Ankara'da dev fuhuş operasyonu: 60 tutuklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dev fuhuş operasyonu: 60 tutuklama!

        Ankara'da, tek operasyonda en fazla tutuklu sayısına ulaşılan fuhuş operasyonu gerçekleşti. 11 gece kulübünün izlemeye alınmasıyla başlayan operasyonda 60 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuşa sürüklenen 64 kadın kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 08:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 08:50
        Dev fuhuş operasyonu: 60 tutuklama!
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine gizli bir soruşturma başlattı.

        11 İŞLETME TAKİBE ALINDI

        İHA'daki habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ‘özel tahkikat ekipleri' oluşturdu. Çankaya'da, Night Club olarak faaliyet gösteren ve kadınları suiistimal ederek fuhuşa sürükleyen 11 işletmeyi takibe aldı.

        4 AY BOYUNCA ŞÜPHELİLER İZLENDİ

        CMK 135 Teknik izleme ve takip kararları alındı. 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek fuhuşa aracılık yapan fuhuşu teşvik eden hedef şüpheliler adım adım izledi.

        KADINLAR OTELLERE GÖTÜRÜLÜYORDU

        Gizli kameralarla mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı. ‘Mağdur' kadınları tele bar gibi çalışan bu mekanlardan çıkartıp fuhuş için otellere götürüyorlardı.

        FUHUŞTAN KAZANÇ ELDE ETTİLER

        Üstelik kadınların SGK kayıtları vardı ve çalışıyor gibi gösteriyorlardı. Müşteriler mekana geliyor, kadınlarla sohbet ediyor, beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ediyor ve işletmeler bu şekilde sözde ticari kazanç elde ediyordu.

        64 KADIN KURTARILDI

        11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. 60 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandı. 64 fuhuşa sürüklenen mağdur kadın kurtarıldı ve hepsinin ifadesine başvuruldu.

        #ankara
        #Son dakika haberler
