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Ankara'da dükkan kundaklandı: Zanlılar görüntülü arayıp, yangını izletti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2 ay önce kurşunlanan ve yapı malzemeleri satan bir dükkanı kundaklayan şüpheliler, dükkan sahibini görüntülü arayıp izlettirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi

Ankara'da dükkan kundaklandı: Zanlılar görüntülü arayıp, yangını izletti
İHA

Olay, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404. Cadde’de meydana geldi. Şehir dışında olan ve Müteahhitlik yapan Metin Oğul’a ait yapı malzemeleri satan bir dükkanı kapalı olduğu sırada camlarını kırarak içeriye giren zanlılar ateşe verdi.

ARAYIP, YANGINI İZLETTİLER!

Daha sonra, dükkan sahibi Oğul’u cep telefonuyla arayan şüpheliler, dükkanın yanma anlarını izlettirdi. Olayın ardından kundakçılar kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi. İHA'nın haberine göre; polis, olaya karışan şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

2 AY ÖNCE SİLAHLI SALDIRI

Dükkan sahibi ile alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu bir grup, 2 ay önce gelerek gözdağı vermek amacıyla dükkanı kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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