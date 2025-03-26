Ankara'da izinsiz gösterilerde 261 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da 22 Mart'tan bu yana gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan" 261 kişi gözaltına alındı
Giriş: 26.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:10
Başkent'te 22 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan” 261 kişi gözaltına alındı. 1 kişi tutuklandı. 78 kişi serbest bırakıldı, 45 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 138 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir
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