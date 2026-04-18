Ankara'da Kapadokya’yı andıran doğal oluşum: Abacı Peribacaları
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Abacı Peribacaları, Kapadokya'yı andıran görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Kızılcahamam’a bağlı Abacı Mahallesi sınırlarında yer alan peribacalarının, rüzgar ve su erozyonunun binlerce yıl süren etkisiyle oluştuğu biliniyor. Kendine özgü jeolojik yapısıyla dikkati çeken bölge, özellikle bahar aylarında ziyaretçi sayısında artış yaşıyor.
Kapadokya’daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkan Abacı Peribacaları, son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin farklı açılardan sunduğu manzarayı görüntüleyerek anı ölümsüzleştiriyor.
Gün doğumu ve gün batımında farklı renk tonlarına bürünen peribacaları, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Abacı Peribacaları’nın Ankara’nın önemli doğal değerlerinden biri haline gelmesinin beklendiğini ifade etti. Tanıtım faaliyetlerinin artmasıyla ziyaretçi sayısının da yükselmesi öngörülüyor.