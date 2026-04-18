        Haberler Yaşam Ankara'da Kapadokya’yı andıran doğal oluşum: Abacı Peribacaları

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Abacı Peribacaları, Kapadokya'yı andıran görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kızılcahamam’a bağlı Abacı Mahallesi sınırlarında yer alan peribacalarının, rüzgar ve su erozyonunun binlerce yıl süren etkisiyle oluştuğu biliniyor. Kendine özgü jeolojik yapısıyla dikkati çeken bölge, özellikle bahar aylarında ziyaretçi sayısında artış yaşıyor.

        Kapadokya’daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkan Abacı Peribacaları, son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yerli ve yabancı turistler, bölgenin farklı açılardan sunduğu manzarayı görüntüleyerek anı ölümsüzleştiriyor.

        Gün doğumu ve gün batımında farklı renk tonlarına bürünen peribacaları, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

        Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Abacı Peribacaları’nın Ankara’nın önemli doğal değerlerinden biri haline gelmesinin beklendiğini ifade etti. Tanıtım faaliyetlerinin artmasıyla ziyaretçi sayısının da yükselmesi öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van ve Bitlisin kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitliste yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!