        Ankara'da kar yağışı etkili oldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da kar yağışı etkili oldu

        Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 05:12 Güncelleme: 17.01.2026 - 05:12
        Ankara'da kar yağışı etkili oldu
        Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

