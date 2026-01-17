Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Giriş: 17.01.2026 - 05:12 Güncelleme: 17.01.2026 - 05:12
Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.
