Ankara'da okullar tatil mi?

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Ankara'da bugün okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler bu sorusunun yanıtını arıyorlar. Ankara Valiliği'nden kar tatili haberi bekleyen öğrenciler sosyal medyaya akın etti. İşte Ankara'da son durum...
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili için açıklama gelmedi. 8 Ocak 2019 Salı günü Ankara'da eğitim devam edecek.
ANKARA VALİLİĞİ TWİTTER ADRESİ
YOĞUN KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI
Ankara'da yoğun kar yağışı sabaha karşı tekrar başladı. Kar yağışının başlaması ile birlikte çok sayıda kar küreme ekibi ana yolları açmak için iş başı yaptı. Özellikle Ankara'nın yüksek noktalarında başlayan yoğun kar yağışı tüm şehirde etkisini gösterdi. Dikmen, Oran, Tunalı Hilmi Caddesi, Turan Güneş Bulvar ve birçok noktada kar küreme ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
KAR KÜREME ARACI YANDI
Başkentte seyir halindeyken yanan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama ve kar küreme çalışması yürüten Mustafa Dinç'in kullandığı 06 DY 5461 plakalı araç, Çankaya Koza Sokak'ta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Dinç kendini güçlükle dışarı atarken motor kısmından çıkan yangın bir anda sürücü kabinini sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kar küreme aracı kullanılamaz hale geldi.
İtfaiyenin müdahalesi sırasında yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.
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