Bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Yoğun kar yağışı tatilleri de beraberinde getirdi. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden son dakika kar tatili haberleri geliyor. İşte okulların tatil olduğu iller ve ilçeler...

8 OCAK 2019 SALI (BUGÜN) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıklayan Bektaş, "Evet kar fena bastırdı. Çocuklar siz kazandınız. Bugün de Zonguldak merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime ara verdik. Engelliler ve hamileler için de bu karar geçerli. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Tabii eğitiminiz de" dedi.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların karla kaplı olduğu görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar dün de tatil edilmişti.

ÇORUM SUNGURLU'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE YENİCE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR MANYAS'TA OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi. Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu.

AĞRI'DA OKULLARA BUZLANMA TATİLİ

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS’TE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve gün içinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Adıyaman Valiliği tarafından Çelikhan ilçesnin tamamında ve Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık, Yarpuzlu, Sakız, Serince, Balkaya ve Pınarbaşı köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

KARAMAN'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karaman'nın 3 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı ara verildi.

BURSA'NIN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

DENİZLİ'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, kar yağışından dolayı Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

KONYA'NIN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Konya'nın; Ahırlı, Beyşehir, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde eğitime için 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi.

Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir"denildi.

Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.

TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kırşehir'de akşam saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgile göre kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının -4 derecede seyrettiği Kırşehir'de kar yağışı akşam saatleri ile etkisini artırdı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hayatın olağan akışında olumsuzluk yaşanmaması nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildiği" belirtildi.

Diğer il ve ilçelerle ilgili kar tatili haberi geldikçe haberimiz güncellenecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ