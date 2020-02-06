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HaberlerGündem

Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Ankara hava durumu

Okullar yarın tatil mi? sorusu Ankaralı vatandaşların gündeminde. Bugün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Öğrencilerin de hemen aklına okulların tatil olup olmayacağı geldi. İşte 7 Şubat Cuma Ankara hava durumu ve kar tatili detayları

ankara

Ankara'da okullar için kar tatili var mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Ankara'da bugün etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hal böyle iken gözler de Ankara Valiliği'ne çevrildi. Peki Ankara için son durum ne? Ankara'dan detaylar haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından özellikle öğrenciler kar tatili beklentisine girdi. Ancak henüz Ankara Valiliği'nden ya da diğer resmi kurumlardan gelen bir tatil açıklaması yok. Konu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

ANKARA HAVA DURUMU - 7 ŞUBAT 2020 CUMA

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE21.00 - 24.0022961024
CUMA24.00 - 03.0011961021
CUMA03.00 - 06.00-1-391618
CUMA06.00 - 09.000-289513
CUMA09.00 - 12.001170817
CUMA12.00 - 15.0033621530
CUMA15.00 - 18.0011691430
CUMA18.00 - 21.000-280726
CUMA21.00 - 24.000-384917

 

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