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        Haberler Gündem Ankara'da okullar tatil olacak mı? 28 Kasım Salı Ankara'da yarın okullar tatil mi edildi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

        Ankara'da okullar tatil olacak mı? 28 Kasım Salı yarın Ankara'da okullar tatil mi?

        Haftanın ilk günü itibariyle başkent Ankara'da kar yağışı başladı. Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlar, bir yandan Ankara hava durumu bir yandan da Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:31
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        5 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği Ankara'da soğuk havalar iyice etkisini göstermeye başladı. Gün itibariyle kar yağışının da başladığı il genelinde yarın okulların açık olup olmayacağı ve hava durumu gündem olmuş durumda. İşte, konuya dair detaylar...

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        ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        28 Kasım Salı günü Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

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        ANKARA'DA HAVA DURUMU

        Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

        HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat)şeklinde eseceği, sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:Rüzgarın, Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), sabah saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, bugün öğle saatlerinden itibaren ise Karadeniz kıyı kesimlerinde batıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        DENİZLERE AİT FIRTINA UYARISI : Batı Karadeniz’de rüzgarın, bugün batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (27.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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