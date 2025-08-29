Ankara'da ormana ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara Valiliği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30.09.2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30.08.2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30.09.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

DUYURU



