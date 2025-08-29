Habertürk
Habertürk
        Ankara'da ormana ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

        Ankara'da ormana ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

        Ankara Valiliği ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanların 30 Eylül ayına kadar yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.08.2025 - 18:01
        Ankara'da orman yasağı uzatıldı
        Ankara Valiliği sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30.09.2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30.08.2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30.09.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

