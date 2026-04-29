Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 29 Nisan 2026 - 03:28
Ankara-Adana yolu Karaoğlan Mahallesi mevkisinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
